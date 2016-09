Fotografie e disegni che raccontano l’Italia degli ultimi 80 anni La memoria della terra

Cinquecento metri lineari di numeri e parole, di fotografie e disegni, di Storia e storie. Mezzo chilometro di documenti aziendali - e non - di ogni genere, affastellatisi l’uno sull’altro in quasi ottant’anni: tanto sarebbe "lungo" l’archivio dell’Azienda Agricola Maccarese se qualcuno si prendesse la briga di mettere in fila le decine di migliaia di fogli che per quasi un secolo sono stati conservati negli scantinati del Castello di San Giorgio. Una mole impressionante di carta e inchiostro che da ieri è a disposizione di chi voglia, per qualunque ragione, conoscere a fondo la storia di una delle aziende agricole più importanti del nostro Paese.

Il merito dell’operazione è della Società Maccarese che, con la collaborazione della Fondazione Benetton Studi e Ricerche, negli ultimi due anni ha lavorato al recupero e alla valorizzazione dell’archivio, avvalendosi anche della partecipazione di storici, archivisti, docenti universitari. Un progetto avviato, sebbene solo preliminarmente, ben diciotto anni fa quando Edizione Holding del Gruppo Benetton acquistò dall’IRI i 3.200 ettari dell’azienda agricola nell’ambito del discusso piano di privatizzazioni avviato allora dal Governo. Era il 1998 e il gruppo trevigiano si rese subito conto dell’importanza che quell’archivio, fino a quel momento affatto valorizzato, poteva ricoprire per l’azienda e non solo. In quelle pagine, tra quei disegni, in quelle fotografie è infatti custodita non solo la memoria dell’azienda, ma quella della comunità di Maccarese tutta - che intorno all’azienda si è inevitabilmente sviluppata - e persino dell’Italia intera.

Documenti che, raccontando storie minime, sanno raccontare contemporaneamente la Storia, quella con la lettera maiuscola. Perché tra i grafici, i verbali, gli statuti, le planimetrie, i registri contabili, la corrispondenza e gli appunti dell’archivio è possibile scorgere in controluce, oltre alle vicende societarie, tracce della storia politica, economica, sociale del nostro Paese. Un destino, quello dell’Azienda Agricola Maccarese, legato a doppio filo con quello dell’Italia - quasi ne fosse lo specchio - fin dalla sua fondazione, quando negli anni ’20 il regime fascista rilevò il comprensorio che al tempo era un latifondo di proprietà dei Principi Rospigliosi.

Il Duce voleva la bonifica, e tanto accadde: nel 1925 la Maccarese Società Anonima effettuò una bonifica integrale del comprensorio, facendo del territorio di Maccarese il fiore all’occhiello della politica agricola fascista prima ancora del più famoso Agro Pontino. Come per quest’ultimo, il regime decise anche che le braccia che avrebbero dovuto far rinascere quella terra sarebbero provenute da altre parti d’Italia (principalmente dal nord del Paese), innescando così una migrazione interna testimoniata in modo puntuale e per certi versi commovente da alcuni dei documenti riportati alla luce. Piccole storie di aggregazione e convivenza spesso difficile, di sradicamento coatto e ricollocamento necessario, di sopravvivenza e lavoro, di comunità distrutte e poi ricostruite, di cui i fogli dell’archivio vividamente raccontano.

Un racconto che prosegue lungo le linee della storia del Secolo scorso con l’arrivo del "giovedì nero", quando Wall Strett crollò su se stessa trascinando con lei tutto il mondo, Maccarese compresa. Ecco allora la cessione alla Banca Commerciale Italiana e poi all’IRI, prologo del secondo lungo capitolo della storia dell’azienda e dell’Italia. Un capitolo lungo cinquant’anni, segnato da lotte politiche e sindacali - a volte anche dure - che spesso hanno anticipato gli avvenimenti che più tardi avrebbero infiammato l’Italia. I documenti raccontano con rara precisione di come l’Azienda Agricola Maccarese fosse all’epoca in una posizione d’avanguardia riguardo i diritti dei lavoratori, se è vero che già nel ’61 decretò la parità di salario tra uomo e donna (prima, ad esempio, della General Motors, come ama ricordare l’amministratore delegato della società Silvio Salera) e che nel ’68 fu la prima azienda agraria dell’IRI a siglare un accordo sui diritti sindacali dei braccianti agricoli. Infine, il terzo ed ultimo capitolo, quello del passaggio al Gruppo Benetton e del conseguente rilancio economico, fino all’odierna riapertura del prezioso archivio: cinquecento metri di Storia dell’azienda, di Maccarese e, forse, di tutti noi.

Alessio Buzzelli