De Piscopo con Esposito infiamma la serata dell’Antico Tiro al Volo

Serata di beneficenza, a favore della Fondazione MN «Mario Negri» per la ricerca medica dell' equipe del prof. Silvio Garattini , nel circolo dei Parioli Antico Tiro a Volo in via Eugenio Vajna a Roma. Garattini ha illustrato agli ospiti gli obiettivi della Fondazione e le continue e importanti conquiste della ricerca. Poi tutti a cena i 300 selezionati partecipanti.

Gli ospiti hanno poi assistito all'esibizione dal vivo del famoso batterista, cantautore e percussionista Tullio De Piscopo con la sua scatenatissima band, che ha coinvolto nelle danze i presenti. All’artista si è quindi affiancato sul palco anche Tony Esposito , che ha contribuito a «scaldare» ancora di più la serata.

Tra i principali ospiti, accolti dal presidente del Tiro a Volo Michele Anastasio Pugliese, figuravano: Lando Buzzanca con la sua fidanzata, Giancarlo Abet e, l'avvocato dello sport Ottorino Giugni, Cesare San Mauro con Angela Melillo, Francesca Bilotti, Mauro Vaglio presidente Ordine Avvocati di Roma, l'immobiliarista Paola Pisani , la contessa Elena Aceto di Capriglia, la giornalista del Tg1 S onia Sarno , il maestro Gerardo Di Lella, l'attrice Roberta Garzia, il generale Piccirillo e molti altri.

F. M.