Al robottino il concorso «Mi fido di te»

Il regista Paolo Genovese , le attrici Carolina Crescentini e Chiara Caselli, il giornalista Riccardo Iacona. Sono loro ad aver deciso ieri sera alla Casa del Cinema di Roma il cortometraggio vincitore di «Mi fido di te», concorso ideato da «Ab medica». L'azienda italiana leader nella produzione e distribuzione di tecnologie medicali all'avanguardia ha lanciato nei mesi scorsi un contest rivolto a giovani sceneggiatori, registi e video-maker per raccontare attraverso il linguaggio del cinema la medicina amica della persona. I tre corti finalisti - «4 Stelle» di Michele Sergio Pozzi , «Be my Eyes» scritto da Marco Cucinotta e diretto da Fabio Bernardini e «Ferruccio-Storia di un robottino» di Stefano De Felici - sono stati scelti tra decine e decine di progetti e finanziati dall'azienda che ne ha permesso la realizzazione. «Ciò che conta oggi è l'idea, un punto di vista nuovo per raccontare un tema già trattato» ha detto Genovese, decretando come vincitore il cortometraggio di De Felici sul robottino Ferruccio

. Giulia Bianconi