Il racconto di Edoardo De Angelis Una storia di separazione e dolore

«Ho raccontato una storia di separazione e del dolore che questo comporta. E spero che l’emozione che ho messo nel realizzare questo film, arrivi almeno in parte a chi lo guarda». Edoardo De Angelis nel suo «Indivisibili« ha lavorato così a stretto contatto con le due protagoniste Viola e Dasy, interpretate dalle intense Angela e Marianna Fontana, da sentirsi il «terzo gemello». Presentata alle Giornate degli Autori a Venezia e subito dopo al Toronto Film Festival, la terza pellicola del regista partenopeo - da giovedì prossimo nelle sale con Medusa - è la commovente storia di due gemelle siamesi di Castel Vorturno, cantanti neomelodiche che mantengono la famiglia esibendosi a matrimoni e feste. La loro vita cambia quando scoprono che si posso dividere fisicamente. Alla Casa del Cinema di Roma, prima di ricevere il Premio Pasinetti assegnato dal Sindacato dei giornalisti, il regista ci ha raccontato come è nato «Indivisibili», che per un soffio non è scelto dall'Italia per concorrere come Miglior film straniero agli Oscar. De Angelis, chi ha avuto l’idea di raccontare questa storia? «Il film nasce da una suggestione di Nicola Guaglianone (sceneggiatore insieme al regista e Barbara Petronio, ndr), dopo aver letto un articolo di due gemelle siamesi americane. L’idea mi ha colpito subito, ma non volevo fare un film sui mostri. Mi è poi capitato di rivedere "Freaks" di Todd Browning dove c'erano le gemelle Daisy e Violet Hilton, che ci hanno ispirato per i nomi delle due protagoniste. Ho deciso di raccontare una storia tra l’attrazione e la repulsione, il brutto e il bello, il terreno e lo spirituale». Chi sono Viola e Dasy? «Due ragazze che desiderano sottrarsi dalla ribalta perché hanno compreso quanto questa le abbia allontanate dalla propria crescita reale. Vogliono fuggire da un reality perenne alle quali sono state sottoposte dalla famiglia». Quanto è stata lunga la ricerca delle due protagoniste? «È stata chiara da subito la scelta di Angela e Marianna, che avevo conosciuto in un precedente provino. Nonostante il debutto, si sono dimostrate delle professioniste. Per tre mesi si sono preparate fisicamente al ruolo e durante le riprese si sono sottoposte ogni giorno a cinque ore di trucco con silicone medico». Come avete lavorato sul set? «Ho girato in sequenza il film per far vivere alle ragazze sulla loro pelle la trasformazione delle gemelle. Angela e Marianna hanno anche scritto dei diari segreti di Viola e Dasy. Nel film le abbiamo fatte parlare tra loro in dialetto, quasi in maniera massonica, per non farsi comprendere dai grandi. Penso che l’emozione possa arrivare, anche quando le parole sfuggono». Oltre alle protagoniste, anche i luoghi e le musiche giocano un ruolo fondamentale. «Castel Volturno è lo specchio della storia e dei personaggi. Porta le cicatrici di una violenza che è stata perpetrata nei suoi confronti per molto tempo, come è accaduto alle due protagoniste, anche se credo nelle rinascite. Riguardo alla musica, Enzo Avitabile non ha solo scritto la colonna sonora di "Indivisibili", ma ha anche segnato quella della mia vita. Le musiche sono state costruite su più livelli, dai brani che interpretano le gemelle ai suoni che accomunano tutto il film». Da Venezia a Toronto, «Indivisibili» ha ricevuto grandi apprezzamenti e molti premi. Peccato, però, per la mancata candidatura agli Oscar. «La bella notizia sono le reazioni positive che il film ha avuto fino ad ora ovunque lo abbiamo presentato. Alla fine l'importante è riuscire a emozionare chi lo guarda».

Giulia Bianconi