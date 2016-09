Suffragette e l’omaggio di Giannetti

«Never surrender, never give up the fight». Da questa frase proclamata dalla leader delle suffragette Emmeline Pankhurst è partita la designer Alessandra Giannetti per rendere omaggio alle donne ed alle conquiste delle stesse, proprio alla vigilia del centenario del diritto al voto - settant’anni in Italia - attraverso la collezione Autunno/Inverno 16-17. «Never surrender» è anche il titolo della Mostra che la stessa designer ha inaugurato nella cornice della boutique del marchio in piazza Capranica a Roma. Attraverso un lavoro artistico-fotografico a cura di Fabio Gasparri protagoniste otto testimonial femminili ritratte nelle loro singole identità: la produttrice cinematografica Francesca Cima ; la talents scouter Simonetta Gianfelici ; la cantante Awa Ly ; le attrici Barbara Folchitto, Clara Galante, Giada Lorusso ; la giornalista Cinzia Malvini e la scrittrice Paola Soriga. Cocktail dedicato e dj-set a cura di Georgia Lee. Tra gli ospiti anche Giulio Scarpati.

Anna Gentile