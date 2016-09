Se il regista Anania sposa la sua coinquilina

Lei era la sua coinquilina. E piano piano l’ha fatto follemente innamorare. Tanto da chiederla in moglie. Dopo 1 anno di fidanzamento, il regista calabrese Maurizio Anania, separato da tempo e con 2 figli grandi, ha sposato la bellissima fanciulla iraniana Nilufar Hajarian. Lei ha 25 anni e lui 47. Si erano detti «Sì» quest’estate con rito islamico (lui si è prima convertito) e l’altra mattina si sono risposati con rito civile in Campidoglio.

Festeggiamenti doppi in serata con gli amici più cari. Prima ricevimento a lume di candela per 40 happy few nel giardino della villa di Sacrofano della contessa M. Antonietta Gallo, poi ore piccole tra brindisi, canti e balli scatenati al pianobar «Queen» di Fabio Mastrantonio.

Due cambi di abito per la sposa: bianco con lungo strascico a ruota disegnato da lei stessa, poi una sexyssima mise rosso e nera da diavoletta. Spiritose corna da diavoletta in testa anche per la stilyst Claudia Arcara, in rosso paillettato di Gai Mattiolo. Rosa shocking l’abito della produttrice Gioia Scola, testimone di nozze insieme a Marta Lacroce. Da Napoli è arrivata l’esplosiva Rosa Miranda che ha cantato durante il ricevimento. Gennaro Marchese ha truccato la sposa, rendendola ancora più bella.

Gab. Sas.