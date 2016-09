La Guerritore «dall’Inferno all’Infinito»

Stasera alle ore 21, nella splendida cornice del cortile Alessandro VI di Castel Sant’Angelo, Monica Guerritore porta in scena «Dall’Inferno all’Infinito», un viaggio tra le parole di celebri poeti come Dante Alighieri, Giacomo Leopardi, Pasolini e Elsa Morante, scritto, diretto e interpretato dalla protagonista con disegno luci di Paolo Meglio. Lo spettacolo conclude la rassegna estiva «Sere d’Arte. Arte, Musica e Teatro a Castel Sant’Angelo», ideata e organizzata dal direttore del Polo Museale del Lazio Edith Gabrielli e curata da Marina Cogotti.

«Nella mia intenzione, il desiderio forte di sradicare parole, testi, versi altissimi dalla loro collocazione "conosciuta" per restituirgli un "senso" originario e potente, sicura che la forza delle parole di Dante, togliendole dal canto e dalla storia, ci avrebbe restituito un senso originario, ci avrebbe condotto all’interno delle zone più dense, oscure e magnifiche dell’animo umano» ha dichiarato l’attrice. «Sono davvero certa che, seguendo un percorso di incontro con le sue figure di riferimento, come Virgilio, ovvero il suo super-Io, oppure Beatrice o Francesca e gli aspetti del Femminile, nonché col Caos dell’Inferno e infine con Ugolino, emblema del Padre, si possa avvicinare intimamente l’ispirazione originale di Dante nell’affrontare la ìDivina Commedia». Non ho voluto aver paura dei tagli né di arricchire quel racconto con parole e testi altissimi di altri autori, più vicini a noi, come Morante di «Menzogna e sortilegio», Pasolini di «Supplica a mia madre», Valduga di «Cento Quartine», ma anche Flaubert di «Madame Bovary», Hugo di «Pathmos», Leopardi de «L’infinito» e Pavese con «Ultimo scritto».

«A noi solo il merito di "esserci" e "dire" e "ascoltare". A voce altaà Col cuore e con la testaà E alla fine «naufragar m’è dolce in questo mare/ e quindi uscimmo a riveder le stelle». Forse... ». La partitura musicale spazia da Giya Kancheli ad Alberto Iglesias, da Ry?ichi Sakamoto a Samuel Barber, da Amalia Rodriguez a Eleni Karaindrou e Craig Armstrong.

Tib. de Mat.