Amatriciana, fiumi di vino e mega torta tricolore

Ignazio La Russa c’è. Come ai vecchi tempi, scortato da Fabrizio Rocca. Fende la folla, fa gli auguri al festeggiato e si siede dentro, in un angolo tranquillo, accanto a Monica Vallerini. Per ultimo arriva Claudio Lotito, appena sceso dall’aereo. La grande torta col tricolore è già stata tagliata e i paparazzi (meglio per lui) sono andati via. Generone romano, presenzialisti e prezzemoline: in 500 al compleanno n. 52 dell’immobiliarista Andrea Meschini. Che, da 18 anni a questa parte, requisisce l’intero «Gusto» di piazza Augusto Imperatore per il suo genetliaco. Sontuoso buffet con trionfi di pizze, tielle napoletane ripiene, salumi, formaggi, primi, secondi, dolci al bicchiere. Spazzolati 50 kg. di mozzarella di bufala. Scolate 200 bottiglie di vini bianchi e rossi . Meschini ha voluto far cucinare anche l’amatriciana, per non dimenticare il paese devastato dal sisma. Come sempre, non ha chiesto regali ma opere di bene: offerte per la Cooperativa «La stelletta» che si occupa di bambini down. Ben 8mila euro raccolti senza contare quelli arrivati via bonifici bancari. Felice Francesca, la bimba che ogni anno balla scatenata sulla musica del grande Raffaello Di Pietro, sorvegliata dalla Presidente de La Stelletta» Carmen . Tra i tavoli, Paola Quattrini, Milena Miconi, Flavia Vento, Roberta Beta, Alex Partexano, Eleonora Vallone, Maria Monsè, la pierre Angela Graziani. Non manca l’ambasciatore dell’Azerbaijan Mammad Ahmadzada. Sangue blu con Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi, Giuseppe Ferrajoli, la bellissima Elena Aceto di Capriglia, il conte Ernesto Vitetti con la moglie Antonella Martini, raggiunta dal figlio Louis.

Gabriella Sassone