All’Antico Tiro a Volo è tempo di Backammon Giocatori da tutto il mondo

Grande successo a Roma nel prestigioso circolo dei Parioli Antico Tiro a Volo per il 12° Torneo di Backgammon «Roma Open 2016». Oltre 80 i giocatori internazionali provenienti da diverse parti del mondo che si sono affrontati nella struttura tardo ottocentesca di via Eugenio Vajna 21, in prossimità di Piazzale delle Muse, nella suggestiva sede proprio sulla sommità dei Monti Parioli.

Il Campionato Italiano si è tenuto nella Capitale grazie al socio fondatore l'avvocato Fabio Gullotta ed a l patron Alfonso Sara. A conclusione dei tre giorni di combattute partite, il belga Sassan Kachanian, ha vinto contro lo svizzero Turk Karder , risultando quindi il vincitore del 12° Torneo di Backgammon "Roma Open", l'appuntamento, valido per il Campionato Italiano 2016.

A fine torneo il Presidente dell’Antico Tiro a Volo Michele Anastasio Pugliese, ha brindato con tutti i finalisti e i numerosi soci accorsi ad assistere alle partite.

Il Campionato Italiano, del gioco tra i più popolari al mondo, farà ora tappa a Milano e Bologna dopo aver toccato anche il Casinò di Saint Vincent. Appuntamento a Roma per il 2017.

A. G.