Red carpet «veneziano» in Prati

Red carpet, Nathaly Rapti Gomez versione dj e tante attrici reduci dalla Mostra del Cinema di Venezia al party per il 1 anno di vita di «Ted», il Lobster and Burger di via Terenzio. Folla scatenata dentro e fuori, alla serata firmata da Ursula Seelenbacher , che ha accolto gli amici col patron del locale Stefano Aprile. Da Venezia ecco la vincitrice del Premio Kineo Giulia Andò e le gemelle Angela e Marianna Fontana star del film di Edoardo De Angelis «Indivisibili», selezionato per gli Oscar col produttore PierPaolo Verga . Flash scatenati su Eleonora Giorgi, in tour col suo libro «Nei panni di un’altra». E ancora Cinzia Th Torrini e il suo Ralph Palka, Euridice Axen, Kiara Tomaselli, Elisabetta Pellini, Mirca Viola, Michela Andreozzi e Max Vado, Mita Medici, Simona Borioni. Tra mini burger, lobster roll e cocktail, ecco la sexy Rachele Restivo , le imprenditrici Francesca Ferrone e Gabria Cipullo, la press-agent Paola Spinetti, la giovane fashion designer Carolina Giachetti con mamma Mila Monaco.

Gab. Sas.