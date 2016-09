La Rai è stata condannata dal Tribunale del Lavoro per comportamento antisindacale, in relazione al metodo con cui è stato assunto Gianluca Semprini, attuale conduttore di "Politics". La tv pubblica era stata denunciata per comportamento antisindacale al Tribunale Civile, Sezione Lavoro, di Roma dall'Associazione Stampa Romana, su richiesta dell'Usigrai insieme all'Fnsi.

Redazione online