Papertotti festeggia i 40 anni del Capitano

I 40 anni di Francesco Totti vengono celebrati oggi anche da Topolino, con la copertina dedicata a Papertotti che si regala un selfie insieme ai personaggi Disney e la storia «Papertotti e il segreto del cucchiao», scritta da Riccardo Secchi e disegnata da Marco Gervasio. «Non è la prima volta di Papertotti – afferma Gervasio – visto che il capitano della Roma è considerato uno dei simboli migliori dello sport, ma i 40 anni non potevano che essere celebrati con una storia che poi richiama quella in cui è bambino e inventa il cucchiaio. In questa nuova avventura incontra i ragazzi con cui aveva giocato da piccolo, ma sono tutti adulti e dovrà, per i motivi che i lettori leggeranno, rigiocare la stessa gara». Non potevano mancare gli auguri personali del disegnatore Disney, grande tifoso giallorosso. «Mi auguro di poterlo disegnare ancora in futuro, magari con un altro ruolo nella Roma. Totti può anche smettere, ma Papertotti può continuare all’infinito. Mi piacerebbe che fosse così anche per il Capitano...». A Romics tra una settimana verrà presentato in anteprima il volume «Papertotti» che raccoglie le due storie principali e qualche sorpresa, come un’intervista a Totti di Barbara Garufi.

Ant. Mag. Ver.