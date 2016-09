Non solo danza ma anche yoga nel nuovo Bolero di Horvath

Anteprima europea oggi e domani sera (ore 21) al Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano) per Bolero A Journey Celebrating Creativity, il nuovo spettacolo ideato in America dall’ungherese Juliu Horvath, ex danzatore e inventore del Gyrotonic, e dedicato a Elisabetta Carnevale, prima ballerina della White Cloud Opera (direzione artistica di Pietro Gagliardi) che ora la produce e mette in scena. Ad interpretarla saranno la stessa Carnevale insieme a Jackson Kellogg e alla compagnia da loro fondata nel 2011 e composta da danzatori professionisti di diversa nazionalità provenienti da Gyrotonic. Si aprono così ufficialmente le celebrazioni del trentennale del White Cloud Studio di New York, centro mondiale di Gyrotonic, che proseguiranno poi al Lincoln Center di New York in dicembre.

Lo spettacolo racconta attraverso la musica, la danza e la parola la vita di Juliu Horvath, che dopo un incidente che interruppe forzosamente la sua vita di ballerino, si dedicò alla ricerca sul movimento ed alla creazione di uno speciale Yoga per danzatori che ha trovato nella Carnevale una interprete ideale, in quanto capace di affiancare allo studio della danza classica la ricerca di ciò che va oltre il movimento.

La suggestiva produzione si snoda così come una sorta di viaggio in tre parti che celebra la creatività e culmina in crescendo sino allo spettacolare passo a due del finale Bolero di Maurice Ravel.

ìNella parte centrale – racconta Horvath – ogni singolo componente della compagnia firma un segmento della coreografia. Gli allievi affiancano il maestro buttando fuori emozioni e sogni. Fil rouge di tutto lo spettacolo è la ritualità che genera creatività e energia positiva. In ogni attività c’è bisogno di un rito, la ripetizione dei movimenti genera quella pace e quell’equilibrio necessari a vivere. Non a caso la natura è regolata dalla ritualità dei cicli. L’obiettivo: il raggiungimento di Verità, Bellezza e Armonia in scena come nella vita.” Testimonial del progetto sarà l’attore Simone Montedoro.

Alla celeberrima musica di Ravel, una sorta di passacaglia per orchestra concepita nel 1928 per la compagnia della fascinosa Ida Rubinstein, si affiancano musiche di autori vari adattati musicalmente da Massimiliano Troiani.

Sarà dunque molto interessante verificare come si pone il Bolero al culmine dello spettacolo. Sinora se ne erano avute splendide interpretazioni coreografiche, da quella originale in una balera spagnola di Bronislava Nijinska ballata all’Opéra di Parigi dalla Rubinstein a quella béjartiana (Ballet du XXme siècle al Teatro de la Monnaie di Bruxelles nel 1960) imperniata sulla affabulazione dell’idea rivoluzionaria e danzata indifferentemente da uomini e donne ( dalla Savignano a Jorge Donn come nell’ esaltante finale del film omonimo di Claude Lelouch). Versioni che si affiancavano a quelle della Argentinita e Pilar Lopez sempre in chiave spagnolesca, di Serge Lifar o Aurelio Milloss ossequiente alla struttura musicale. Ma l’essenza di un connubio tra spasimo erotico ed ossessione nevrotica appare costante sia pur sotto diverse chiavi di lettura. La ripetitiva ritualità dell’eros moderno è servita.

Lorenzo Tozzi