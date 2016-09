Il flashmob in musica degli Animals Pink Floyd nella piazza dello shopping

Un flashmob a tutto rock per omaggiare la band britannica che ha rivoluzionato la storia della musica. Gli Animals Pink Floyd, con tanto di coro composto dai giovanissimi allievi della scuola di musica «Sotto i raggi dl sol» di Alessandro D'Orazi ed Edoado Vianello, hanno invaso la galleria commerciale Porta di Roma coinvolgendo centinaia di appassionati in una esibizione lampo ispirata al celebre album «The Wall», pubblicato nel 1979. Un tributo che precede il grande attesissimo evento previsto per il 24 settembre al Teatro Olimpico, in piazza Gentile da Fabriano, durante il quale gli Animals metteranno in scena una serata spettacolare per raccontare in musica gli ultimi anni dei Pink Floyd: Obscured by Clouds, mentre nel secondo tempo daranno vita ad un vero e proprio cambio di show, nel quale verranno affrontati i più grandi successi dei Pink Floyd, con estratti dagli album «The Dark side of the moon», «Wish you were here», «The Wall». La cura del dettaglio scenico e dell’impatto sonoro sono caratteristiche fondamentali del tributo romano, nel quale spiccano musicisti già noti nell’ambiente progressive italiano che regaleranno una serata magica agli spettatori .

A. G.