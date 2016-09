Concerto in ricordo di Gianmaria Testa

Nessuno spazio per la retorica né per la tristezza, il concerto in programma domani, giovedì 22, al Parco della Musica per Gianmaria Testa sarà una festa, un viaggio nell’arte del grande cantautore cuneese recentemente scomparso. Non a caso s’intitola «Festa Per Gianmaria Testa» lo speciale live in programma alle 21 presso la Sala Sinopoli. Sul palco artisti come Joe Barbieri, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Fausto Mesolella Nada, Mauro Pagani, Omar Pedrini, Enzo Pietropaoli, Enrico Rava, Lella Costa, Paolo Rossi e tanti altri amici proporranno il loro personale tributo al cantautore di casa all'Olympia.

«Mi avevano già proposto di organizzare un qualcosa del genere per lui ma all’inizio non me la sentivo – ci ha detto Paola Farinetti, moglie di Gianmaria Testa – poi è nata questa idea che mi piace perché Gianmaria viene ricordato nel modo giusto. Ho chiamato molti degli amici che hanno collaborato con lui e tutti hanno aderito con grande entusiasmo, alcuni annullando anche i propri impegni. La serata di domani sarà un ritrovarsi intorno alla sua musica e non solo. L’idea è di attraversare nel corso dello spettacolo tutti i mondi di Giammaria: il teatro, il jazz, la canzone. I brani in scaletta saranno pezzi suoi o che lui amava molto. Sarà una serata per certi versi anche articolata e complessa ma armonica, i singoli faranno un passo indietro per rendere omaggio alla finalità comune. E’ un piacere poi realizzare tutto questo al Parco della Musica che è sempre stato un luogo amico di Gianmaria». «Questo grande live sarà un’occasione per ricordarlo al meglio– ci ha confermato Joe Barbieri, tra i protagonisti della serata- e per far capire come la sua arte per certi versi si sia trasferita in tutti i musicisti che hanno lavorato con lui. Per me è stato un punto di riferimento, ho sempre guardato a lui come a un modello». Un modello apprezzato e stimato da tanti altri artisti attesi sul palco come Stefano Bembi, Giancarlo Bianchetti, Mario Brunello, Giuseppe Cederna, Roberto Cipelli, Claudio Dadone, Emanuele Dell’aquila, Philippe Garcia, Maurizio Geri, Gabriele Mirabassi, Nicola Negrini, Alex Orciari, Sonia Peana, Andy Sheppard, Piero Sidoti e Riccardo Tesi.

Fabrizio Finamore