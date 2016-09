 Nuti colpito da emorragia cerebrale, ricoverato a Firenze

L'attore Francesco Nuti è ricoverato nel reparto di neuroanestesia e rianimazione del Cto di Careggi perchè colpito da emorragia cerebrale. I medici rassicurano: "Al momento la prognosi è riservata, ma il paziente non è in imminente pericolo di vita" Secondo una prima ricostruzione, Francesco Nuti si sarebbe sentito male ieri sera. Un malore con conseguente caduta sarebbe avvenuto nella sua casa di Narnali, una frazione di Prato. Immediatamente soccorso, l'ex attore è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato, dove i sanitari, accertate le sue gravi condizioni, hanno trasferito il paziente al Cto di Firenze. Secondo quanto si è appreso l'attore sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico.

L'incidente domestico Il calvario di Francesco Nuti inizia alla vigilia del ritorno sul set, il 3 settembre 2006: quel giorno l'attore entra in coma a causa di un ematoma cranico dovuto ad un incidente domestico. Poi la terribile denuncia: l'attore sarebbe stato picchiato dal suo badante per oltre un anno. In seguito l'uomo, un georgiano di 35 anni è stato allontanato dalla casa dell'attore. Nuti viene poi ricoverato e operato d'urgenza alla testa al Policlinico Umberto I di Roma. Il 24 novembre dello stesso anno esce dal coma e viene trasferito nell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, centro specializzato nella riabilitazione neuromotoria. Nel febbraio 2009 torna a Prato ma non sarà più autonomo, con difficoltà serie agli arti e difficoltà di linguaggio. L'11 maggio 2014Francesco Nuti ha preso parte ad una festa organizzata per il suo 59º compleanno dagli amici di sempre, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Marco Masini al Mandela Forum di Firenze, a cui hanno partecipato circa 7.000 persone. È stata l'ultima volta che Nuti è stato visto in pubblico.

