Angelina Jolie chiede il divorzio 

Tutte le favole finiscono. Anche quelle che sembrano ammantate da un’aura magica. Com’è stata la storia d’amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt: belli, bravi, generosi e di successo. Li abbiamo seguiti, sbirciati, fotografati, letti, visti e desiderati. Così come siamo stati vicini alla maternità della Jolie e ai suoi sforzi per aiutare bambini meno fortunati attraverso tre adozioni. Il matrimonio celebrato solo due anni fa sembrava coronare per sempre quel sogno d’amore. E invece no. Sono passati pochi mesi e già siamo davanti alle carte bollate. E pensare che la Jolie qualche indizio l’aveva seminato lungo la strada.

L’anno scorso aveva girato da regista «By the sea», la storia della crisi coniugale di due artisti benestanti in viaggio in Europa interpretati proprio dai due divi. Che altro c’era da aggiungere? Le carte per il divorzio sono state depositate lunedì scorso e citano come causa «differenze inconciliabili» riportando il 15 settembre come data ufficiale della separazione. Da indiscrezioni, l’attrice sta chiedendo la custodia dei 6 figli volendo assegnare a Brad Pitt solo la possibilità di visita. Tutto ciò perché pare che alla Jolie non vada proprio giù il modo in cui Pitt educa i propri figli.

Tanto che non vuole neppure la custodia congiunta. Non sembra sia stata allegata alle carte di divorzio la richiesta di alimenti. Angelina Jolie e Brad Bitt hanno formato una delle coppie più durature e forti di Hollywood. Galeotto fu il set del film «Mr & Mrs Smith» dove le due star si sono trovate a lavorare insieme interpretando una coppia di coniugi killer a pagamento. Era il 2005 quando Angelina e Brad sono rimasti coinvolti in un chiacchierato scandalo hollywoodiano: l’attrice era stata accusata di aver rovinato il matrimonio di Pitt con Jennifer Aniston con cui era sposato dal 2000. Solo nel 2006 i due confermano pubblicamente la loro relazione annunciando la prima dolce attesa di Angelina. Il continuo interesse dei media per la loro vita privata li ha resi una delle coppie più amate, per cui la stampa coniò il termine «Brangelina». Sono genitori di sei figli, tre naturali e tre adottati. Nel 2012 hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale e nel 2014 si sono sposati con una cerimonia privata nel loro castello a Miraval in Francia. L’abito della Jolie, firmato Atelier Versace, nella parte posteriore e nel velo è stato decorato con i disegni fatti dai figli.

Le foto di quando sono venuti alla luce i loro bimbi e le immagini del loro matrimonio sono state vendute a diverse riviste patinate per svariati milioni di euro, sempre devoluti ad azioni di carità portate avanti dalla Fondazione Jolie-Pitt. E ora l’ultima scena.

Carlo Antini