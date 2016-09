A Palazzo del Gallo il battesimo di Cobra

Piazza Farnese. Il cinquecentesco Palazzo del Gallo, progettato da Baldassarre Peruzzi di fronte l’Ambasciata francese, è illuminato dal direttore della fotografia Giulio Bastioni. Nel portone entrano persone con pacchetti regalo. Scattano i flash. Che succede? La press-agent Patrizia Brandimarte col suo Gregorio del Gallo di Roccagiovane , proprietario del Palazzo, festeggia il suo compleanno. Non solo: sulla terrazza di quella che sarà la sua nuova abitazione inaugura la sede di «Cobra», che si occuperà di eventi culturali, cinematografici e artistici. Brindisi, effetti speciali di Paola Rocchi, visita alla casa in ristrutturazione con torce per ammirare stanze e affreschi. La bionda Patrizia, ridondante anelli e bracciali preziosi, annuncia il primo evento che sta preparando con Daniele Cametti Aspri. Il noto fotografo esporrà al Maxxi foto in bianco e nero illuminate solo dai lampioni della notte. La mostra «Dark City» sarà abbinata all’esposizione «Gold City» con i gioielli creati dalla Brandimarte che racconteranno la «Metamorfosi del monile da Cleopatra ai giorni nostri». Poi tutti da «Camponeschi», chez Alessandro Camponeschi, per gustare l’Amatriciana e tagliare la torta con corona d’oro. Ci sono Zeudi Araya Cristaldi con il figlio Michelangelo e il compagno regista Massimo Spano, Franco Nero , ripartito per il set del film «Similaun», il direttore creativo di Sky Robert Buganza, il prof. Leonardo Calabrese e consorte Claudia, Raffaella Fioretta, la regista Lola Pagnani con la sua baby Cindy, Claudia Cianfrocca di Jaeger le Coultre, Giovanna Salvalaggio con Alessia e Scintilla. Per la gioia della festeggiata, ecco da Montecarlo dove vive la figlia Alessandra Luna col marito Francesco Sparaco e l’adorata pargola Margherita.

Gabriella Sassone