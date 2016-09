Un bagno di folla e selfie per gli attori-camerieri

«Non è tanto dell’aiuto degli amici di cui abbiamo bisogno, quanto della fiducia che essi ci aiuterebbero se ne avessimo bisogno». Partendo da questa frase di Epicuro ieri sera 12 degli attori più amati del cinema nostrano si sono rimboccati le mani e improvvisati camerieri per essere vicini come veri amici alle popolazioni che hanno visto la loro vita e le loro case cadere a pezzi durante il sisma del 24 agosto. Che i divi più belli di casa nostra avessero anche un cuore grande e generoso non avevamo dubbi. Anche stavolta lo hanno dimostrato in veste di camerieri per raccogliere soldi da devolvere all’associazione «Vico Badio» di Fonte del Campo di Accumoli. Deliro, folla delle grandi occasioni, telecamere ardenti, paparazzi impazziti a spintonarsi, selfie su selfie, gente in fila dentro e fuori che era impossibile muoversi. Insomma, «Oggi servo io», organizzata alla pizzeria La Montecarlo di vicolo Savelli è stato finora l’evento-charity di maggior interesse mediatico e successo. Del resto, quale donna non vorrebbe vedersi servire un’amatriciana dai bellissimi Raoul Bova, Alessandro Gassman, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni e Valerio Mastandrea o da quel ciclone di Massimiliano Bruno ? E quale giovanotto non vorrebbe come cameriera l’esplosiva Sabrina Impacciatore e la dolce Anna Foglietta ? Vestiti di nero con T-shirt con su scritto «Oggi servo io» gli attori, raggiunti da Claudio Amendola, Marco Giallini, Elio Germano e Rolando Ravello , hanno dimostrato nervi saldi e savoir faire visto l’assalto dei fans superiore a ogni aspettativa. Dietro una lunga tavolata i magnifici 12 hanno servito piatti di pasta da pentoloni, stile sagra paesana. Tutti hanno pagato 15 euro (con bibita) pur di farsi selfie insieme ai divi.

Gabriella Sassone