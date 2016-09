Saint Luis, «La storia siamo noi»

Roberto Gatto, Enrico Pieranunzi, Chiara Civello, Javier Girotto, Paolo Damiani, GeGè Telesforo, sono tanti e diversi gli artisti protagonisti del grande concerto in programma domani all’Auditorium dal titolo «La storia siamo noi». Sul palco della Sala Petrassi del Parco della Musica andrà in scena un grande omaggio ai 40 anni del Saint Louis nell’ambito del Jammin’ 2016. È proprio il Saint Louis College of Music, infatti, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma a proporre in questi giorni l’edizione 2016 di Jammin’, una rassegna che per cinque serate porta sul palco della Sala Petrassi artisti, emergenti e non, di diversa provenienza musicale. «Per questo speciale concerto abbiamo invitato tanti artisti, cantanti, musicisti che hanno dato lustro alla vita del Saint Louis, come studenti prima e docenti poi - ci ha detto Stefano Mastruzzi direttore del Saint Louis dal 1998 e direttore artistico di Jammin’ 2016- Devo dire che tutti, ideali compagni di un viaggio dove l’obiettivo è continuare a viaggiare, hanno aderito con grande entusiasmo. Sarà un live molto ricco in coerenza con lo spirito del Jammin’ che mette insieme emergenti e artisti affermati. Non mancheranno le chicche come l’intro di Maria Grazia Fontana con un coro di 120 ragazzi ne «La storia siamo noi» di De Gregori o la performance piano solo di Pieranunzi. Sarà un concerto imprevedibile, come sarebbe stato gradito al nostro Alessandro Centofanti (lo stimato pianista mancato lo scorso anno ndr.) cui lo dedichiamo con affetto». Ecco alcuni degli ospiti: Maria Grazia Fontana Sat&B, Roberto Gatto, Enrico Pieranunzi, Chiara Civello, Saint Louis Big Band diretta dal M° Antonio Solimene, Javier Girotto, Paolo Damiani, GeGè Telesforo, Antonella De Grossi, Rock & Roll Circus con Lello Panico, William Stravato, Giacomo Anselmi, Daniele Pomo, Daniele Chiantese, Alessandro Gwis, Dario Zeno, Michele Papadia, Christian Capasso, Pietro Lorenzotti, Saint Louis Pop Orchestra diretta dal M° Vincenzo Presta, Coro del Risuonare diretto da Diego Caravano, Maria Pia De Vito, Saint Louis Voices di Milena Nigro, Marco Siniscalco, Pierpaolo Principato, Giovanni Imparato e Pierluca Buonfrate.

Fabrizio Finamore