Londra, in vendita la casa di Harry Potter

La magia abita qui: la casa di Harry Potter è in vendita. Non si tratta di quella londinese in Sherbrooke Road, della quale si parlò nello scorso giugno in occasione dell'annuncio immobiliare, ma di quella vista nel film. Le scene "casalinghe" furono girate al numero 4 di Privet Drive nel Berkshire, in una strada che in realtà si chiama Picket Post Close nel paese di Martins Heron non lontano da Londra. Dall'esterno la proprietà è esattamente come nel primo film della serie, ma l'interno è completamente differente e molto moderno. L'abitazione venne scelta tra centinaia di altre nel 2001 per "Harry Potter e la pietra filosofale" ma, per ragioni logistiche, successivamente non figurò più e venne sostituita da un'altra costruita in studio. La casa, un trilocale, è ora in vendita a 475.000 sterline. L'indirizzo è quello indicato nelle misteriose lettere ricevute da Harry Potter all'età di 11 anni quando scoprì di essere stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Oggi è pronta a essere venduta e, magari, andrà ad ospitare qualche giovane "babbano" pronto a cambiare vita.

Redazione online