La partita charity è un successone

Milleseicento spettatori di cui 400 bambini del settore giovanile Npc e 6mila euro raccolti per ideare attività ludiche per i bambini e i ragazzi delle famiglie sfollate dopo il sisma del 24 agosto. È stata un successone «Insieme per ricominciare», la partita-charity della Baskeartisti al Palasojouner di Rieti contro la Npc Rieti Basket. Scatenati in campo, Fabrizio Frizzi , il cantautore Alessio Bernabei , la new entry Leonardo De Carli (noto youtuber), la bella Miss Alice Sabatini, la cantante Cecile, Ringo, Brice Martinet, Jonis Bascir, Enrico Lo Verso, Sebastiano Rizzo, Marco Galli, Antonello Riva e il resto della squadra messa in piedi da Simone Barazzotto e Luca Gelli. L'incontro è servito anche a sostenere il progetto «Sorriso - Io ci sono» promosso dalla Nazionale Cantanti e Raoul Bova. Dopo la partita, i nostri eroi hanno visitato Amatrice e hanno incontrato il sindaco Sergio Pirozzi. Immancabile un’amatriciana per tutti da «Ciccio»: anche il ristorante di Rieti ha donato l'incasso della cena al Progetto.

G. S.