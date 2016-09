Il ministro Lorenzin consegna la Medaglia d’oro all’onorevole Marini

È stata consegnata oggi 19 settembre presso la Sala Auditorium del Ministero della Salute la Medaglia d’oro «GB Bietti» all’onorevole Franco Marini «in riconoscimento del suo sostegno alla diffusione del trapianto di cornea in Italia. Nel 1993, infatti, veniva modificata una legge che da oltre 15 anni vietava in Italia la chirurgia del trapianto di cornea. Questo aggiornamento, fondamentale per l'oftalmologia Italiana, è stato portato a termine con l'attiva partecipazione dell'allora Ministro del Lavoro, Franco Marini.

L’onorificenza. fortemente voluta dal professor Mario Stirpe, presidente della Fondazione Bietti, è stata consegnata dal Ministro per la Salute Beatrice Lorenzin alla presenza di numerose autorità. Fra le quali ricordiamo: il ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, l’ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on. Gianni Letta, il professor Emmanuele Emanuele , Paolo Rama (presidente dell'Associazione italiana trapianto di cornea), Franco Carraro , Fausto Bertinotti con la signora Lella , Bianca Berlinguer, Livia Azzariti, la signora Marisa Stirpe e la signora Maddalena Letta, il giornalista Bruno Vespa. (Foto Giancarlo Sirolesi)

A. G.