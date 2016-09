I profumi di Capri sbarcano in Centro

Grande apertura in pieno centro, in via della Croce 19, per lo Store Roma Acqua di Capri Parfum, il profumo che si ispira alle fragranze che dona l'isola di Capri. Molti i vip intervenuti accolti da Valentina e Gino Russo , tra i principali: Nataly Caldonazzo, Jennifer Rodriguez, Ester Vinci, Hoara Borselli, Veronica Gatto, Barbara Tabbita, Simona Borioni, Maria Monsè, Flavia Vento, Nunzia Destafano, Nadia Bengala, Anastasia Kuzmina, Funny Cadeo, Fabio Testi, Beppe Convertini, Gabriele De Pascali, Umberto Salomon, Christian Marazziti, il Principe Guglielmo Giovannelli Marconi, le gemelle Nardelli, Oreste Rascuna, e Marcelo Fuentes.

Ad animare l'naugurazione musica con il dj S andro Tommasi , gadget ed un ricco buffet bagnato dal lambrusco Marcello della cantina Ariola. La storia dell'Acqua di Capri è qualcosa di più di un profumo. È la storia di un grande amore, quello della famiglia Russo per l’isola azzurra. Luigi, detto Gino, frequenta Capri da ragazzino ha vissuto tutte le stagioni di Capri. Un luogo magico fonte di ispirazione di artisti, filosofi, scrittori, registi e di chiunque ha trovato a Capri una fonte di naturale ispirazione. Così è stato per Russo. Che ha unito l’amore per la figlia Valentina, e per l’isola stessa, realizzando «Acqua di Capri». (Foto Marco Nardo)

