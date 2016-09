"Ha ucciso mia moglie", Jim Carrey nei guai

Guai in vista per l'attore canadese Jim Carrey accusato di omissione di soccorso e violazione delle leggi sullo spaccio di droga. A puntare il dito sull'attore è l'ex marito della modella Cathriona White, Mark Burton. Quest'ultimo è convinto che Jim avrebbe utilizzato la sua ricchezza e celebrità per procurarsi i farmaci che poi avrebbero causato la morte della donna, deceduta proprio da un mix letale: Ambien, Propranolol e Percocet. Non solo. Sempre seconda l'accusa l'attore avrebbe avuto un controllo ossessivo nei confronti di Cathriona: la sorvegliava continuamente, usando addirittura le telecamere per monitorare i suoi movimenti. Per questo è stato chiesto un risarcimento danni e il rimborso per le spese funerarie e le spese legale. La somma, però, non è stata ancora specificata. Ma la star di Hollywood non aspetta a controbattere: "Difenderò il mio onore".

Redazione online