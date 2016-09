Belen ufficializza la sua relazione con Iannone: "È amore"

Diciamo che è un regalo di compleanno. Nel giorno in cui Belen Rodriguez compie 32 anni (è nata il 20 settembre del 1984) la popolare showgirl mette fine alle voci attorno alla sua relazione con il pilota della Ducati, Andrea Iannone. "La mia situazione in amore con Andrea Iannone oggi è un qualcosa di ufficiale" dice parlando sul numero di Chi in edicola da domani. Era stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini a rivelare per primo il feeling tra i due che si frequentano dall'inizio dell'estate.

Ma fino ad oggi non c'era stato nulla di ufficiale. La conferma arriva dalla fonte più autorevole. E Chi accompagna la rivelazione con le foto dei primi baci pubblici tra i due scattate a Roma, fuori dal ristorante "Antica pesa" e a Milano, al ristorante "Canteen".

Belen, che tre anni fa aveva sposato Stefano De Martino dal quale ha avuto un figlio, Santiago, è single da mesi. Iannone ha sempre provato una forte attrazione per la showgirl argentina, tanto che due anni fa, proprio a Chi, aveva dichiarato: "Le ombrelline? Preferisco Belen". Era seguito un corteggiamento a distanza continuo, fatto di lettere scritte a mano, sms, piccoli gesti. Quest'estate, quando sembrava che la Rodriguez gli avesse preferito Marco Borriello, con un clamoroso ritorno di fiamma, Iannone aveva detto a Chi: "Io non ne esco sconfitto da questa storia. Da niente, da nessuno. Le idee lasciano il tempo che trovano". E alla fine ha avuto ragione. Belen, tra l'altro, ha portato fortuna al pilota che lo scorso 14 agosto ha vinto il Gp d'Austria con la showgirl come spettatrice d'eccezione.

Redazione online