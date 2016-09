Angelina Jolie chiede il divorzio da Brad Pitt

Altri articoli che parlano di...

Dalla fiction alla realtà il passo è breve. Soprattutto quando si parla di una delle coppie più famose del mondo del cinema: Angelina Jolie e Brad Pitt. Era da tempo che si parlava di un'imminente rottura tra i due. Così, quando Angelina aveva deciso di recitare insieme al marito nel suo By the Sea, in molti avevano pensato ad un messaggio premonitore. Il film, il terzo diretto dall'attrice, raccontava infatti la storia di una coppia in crisi. Ma la coppia, fuori dallo schermo, era apparsa in sitonia e decisamente serena. La "pace", però, è durata poco. Secondo il sito di gossip Tmz, Joli avrebbe infatti chiesto il divorzio parlando di "differenze inconciliabili". Jolie e Pitt, sono sposati dal 2014 ma stanno insieme dal 2004, e hanno sei figli.

Redazione online