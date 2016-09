In scena tutto il teatro del Garofano Verde

Avrebbe rischiato di non esistere più la storica rassegna «Garofano Verde: scenari di teatro omosessuale» a causa della mancanza odierna di sostegni istituzionali, eppure la più rappresentativa e la più pubblica, nonché bidecennale, fra le manifestazioni italiane in tema di cultura Glbt festeggia ugualmente in questo 2016 la sua ventitreesima edizione, grazie all’appoggio generoso del Teatro di Roma che mette a disposizione per tre sere il Teatro India, dal 20 al 22 settembre.

«Un qualificato calendario ridotto si è potuto ideare e formulare anche grazie alla disinteressata ed etica disponibilità di artisti e compagnie che hanno aderito a proporre uno spettacolo fondato su una creazione attuale ad hoc, un omaggio drammaturgico a un testo finora sconosciuto, o una replica straordinaria di una lettura scenica di un’opera di culto», ha dichiarato l’ideatore e indefesso curatore dell’iniziativa, ovvero il critico teatrale del quotidiano «La Repubblica» Rodolfo di Giammarco. «Saranno tre serate speciali, per amateurs e per spettatori civili, tre appuntamenti cui auguriamo, come è già accaduto per gli eventi dello scorso anno, un prosieguo di rappresentazioni ancora più ufficiali, più definite, più programmatiche».

Si apre il 20 settembre alle 20 con il reading «Pedigree» di Babilonia Teatri, con la scrittura e la lettura di Enrico Castellani e la cura di Valeria Raimondi, per esplorare la condizione delle conseguenze esistenziali dei vincoli tra esponenti dello stesso sesso, in questo caso due compagne-madri, approfondendo la psicologia di un giovane che è in sintonia (apparente) con le due genitrici e in conflitto con l’assente datore di sperma. Si distribuiscono torti e ragioni con la roulette poetica tipica dei Babilonia.

Per il 21 settembre alle 20 Enzo Vetrano e Stefano Randisi hanno scelto di recuperare un materiale inedito di Franco Scaldati nel reading «Ombre folli», in cui è ritratto un uomo dedito al travestimento e al piacere omoerotico effimero, a contatto con un uomo-partner che cerca di conciliare e sedare l’istinto compulsivo dell’altro attraverso una relazione. Qui spunta fuori il linguaggio vulcanico, denso e primitivo di Scaldati, cui si è pensato di frapporre una sorta di traduzione scenica dal vivo.

Il caso di Danio Manfredini prende vita il 22 settembre alle 20 col reading «Divine»: un innamoramento letterario per un capolavoro trasgressivo di Jean Genet, cui l’artista è da anni debitore, tanto da averne ricavato ispirazioni per un suo spettacolo autonomo e da averne redatto una sceneggiatura destinata a un film incompiuto. Proprio questa sceneggiatura, corredata dei disegni di uno story board atti a suggerire un livello immaginario, costituisce un’originale proposta scenica.

Si tratta, quindi, di una terna di serate prive di eccessiva impalcatura teatrale, per una sensibilità che purtroppo stenta sempre a meritarsi una giusta forma di legittimazione. «È per questa cultura che siamo disposti a combattere e a emozionarci», ha concluso Rodolfo di Giammarco, che dall’alto della sua sapienza professionale risponde implicitamente così all’attuale dibattito della critica teatrale che vorrebbe collocare la lettura ai margini dell’esperienza scenica.

Tiberia de Matteis