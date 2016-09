Festa a bordo piscina con raccolta fondi per il sindaco Pirozzi

Anche Patrizia Pellegrino scende in campo per i terremotati insieme alla ballerina S amantha Togni. Ma in rigoroso silenzio. Senza avvisare giornalisti e fotografi. L’evento dove rimanere segreto (ma non per noi). Insieme alla Togni, Patrizia ha invitato un centinaio di persone nel parco della sua villa sull’Appia Antica e si è messa ai fornelli a cucinare con le sue manine un delizioso buffet casareccio: primi piatti, immancabile la amatriciana, e secondi. Tavoli tondi a bordo piscina, dove si sono seduti l’ex calciatore ballerino in un’edizione di «Ballando con le stelle» Cristian Panucci, Emanuela Aureli con marito Sergio Folco e figlio Giulio, il sexy maestro di ballo Samuel Peron, la bellissima Pamela Camassa senza il suo Filippo Bisciglia e il truccatore Roberto Ciasca, noto come Robin. Non poteva mancare l’amico del cuore della Pellegrino, lo stilista Farhad Re. Patrizia, anfitriona eccezionale, ha ricevuto i complimenti del compagno Giampaolo Embrione. Tutti hanno versato 50 euro che le due amiche andranno personalmente a consegnare al Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. La serata si è conclusa con balli sui mix dance anni ’80 di un dj.

Gabriella Sassone