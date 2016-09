Addio a Edward Albee, drammaturgo dell’illusione

È morto all’età di 88 anni, dopo una breve malattia, il drammaturgo statunitense Edward Albee, tra i più noti d’America, reso famoso da opere come «Chi ha paura di Virginia Woolf» e «A Delicate Balance». Le sue opere hanno esplorato temi intimi, il divario tra illusione e verità e le realtà che si nascondono sotto la superficie della vita contemporanea. «Chi ha paura di Virginia Woolf» fu adattato per il cinema nel film interpretato da Richard Burton ed Elizabeth Taylor nel 1966.

Edward Albee nasce a Washington, D.C. Adottato a due settimane di vita, viene portato dal padre adottivo, Reed A. Albee, nella Westchester County, New York. Reed A. Albee è figlio di un magnate del vaudeville, Edward Franklin Albee II, e possiede vari teatri: Edward acquista quindi una precoce familiarità col palcoscenico. Sua madre adottiva, Frances, è la terza moglie di Reed A. Albee.

Edward Albee lascia la casa paterna prima dei vent’anni e dirà in seguito in un’intervista: «Loro non erano molto bravi a fare i genitori e io non ero molto bravo a fare il figlio». Frequenta la Rye Country Day School, quindi la Lawrenceville School, dalla quale viene espulso.

Nel 1943 si iscrive poi alla Valley Forge Military Academy a Wayne (contea di Delaware, Pennsylvania), dove si diploma nel 1945 a diciassette anni. Prosegue gli studi alla Choate Rosemary Hall (1946) e al Trinity College di Hartford, Connecticut, dal quale viene espulso nel 1947 per essersi rifiutato di assistere ai servizi religiosi obbligatori. Studente meno che diligente, in seguito dedicherà molto del suo tempo a promuovere il teatro universitario americano, come conferenziere nei campus e come docente («distinguished professor») all’Università di Houston dal 1989 al 2003.

Membro della Dramatists Guild Council, Albee ha ricevuto tre Premi Pulitzer per il teatro: nel 1967 per «A Delicate Balance», nel 1975 per «Seascape», nel 1994 per «Three Tall Women». È stato anche insignito di uno speciale Tony Award alla carriera (2005), della medaglia d’oro per il teatro dall’American Academy and Institute of Arts and Letters (1980), del Kennedy Center Honors e della Medaglia nazionale delle Arti (1996).

Albee è il presidente della «Edward F. Albee Foundation», che sostiene il «William Flanagan Creative Persons Center», una colonia di scrittori e artisti di Montauk, New York. Il suo compagno di vita, lo scultore Jonathan Thomas, è morto il 2 maggio 2005, dopo due anni di lotta contro il cancro.

Se ne va, dunque, una delle menti più lucide e ispirate della letteratura del Novecento. Che ha saputo unire la riflessione sulla realtà con i sogni della fantasia. L’intimità delle relazioni interpesonali con la follia della vita. Tutto questo assicurando ai suoi scritti una coerenza stilistica con pochi eguali. La scrittura per il teatro ha saputo attingere a piene mani dalle sue opere e continuerà a farlo.

