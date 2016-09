Scola rivive nella «sua» mostra L’applauso di attori e storici

Un lungo applauso per Ettore Scola. Dai suoi attori, dai critici e storici del cinema, dagli spettatori («Tanti, in tutto il mondo» dice la figlia Silvia). E già, «C'eravamo tanto amati» non è solo il titolo di uno dei film del Maestro, scomparso il 19 gennaio scorso, ma il leit motiv sentito ieri nel parterre del Museo Bilotti di Villa Borghese, che ospita fino all'8 gennaio la mostra «Piacere, Ettore Scola»: foto, video, sceneggiature, abiti di set, testimonianze del regista di «Ballando Ballando» (Orso d'argento), dello sceneggiatore de «Il sorpasso». Una finestra sul miglior cinema e i suoi protagonisti che i curatori Marco Dionisi e Nevio D Pascalis hanno spalancato, replicandola in un libro edito da Sabinae. Dice la moglie Gigliola Fantoni : «Quando gli hanno prospettato il progetto, lui, schivo com'era, ha risposto: e che gliene importa alla gente di me? Poi ha accettato di aprire i cassetti, sincerandosi che ne venisse fuori una cosa senza snobismi. Odiava il radicalchic, osannava l'ironia. Se mi chiedete l'attore al quale fu più legato, rispondo Sordi. Lo divertiva come nessuno. Per lui suggerì la macchietta di Mario Pio, parafrasando Maria Pia, che teneva una rubrica in Rai. Eravamo fidanzati e Alberto lo veniva a prendere in macchina, la sera. Se lo portava a donne, me lo disse solo dopo che ci eravamo sposati».

Giovanna Ralli ricorda il primo film, con lui. «Mi prendeva in giro, io mi arrabbiavo, però amavo il suo humour». Cominciato con le vignette per il Marc'Aurelio. «Mio padre è rimasto disegnatore tutta la vita», testimonia la figlia. Attorno ha facce famose: Ricky Tognazzi e la Izzo, Enrico Vanzina, Giuliano Montaldo, Giulio Scarpati, Bianca Berlinguer, Paola Cortellesi, Flavia Veltroni , Pippo Baudo.

Lidia Lombardi