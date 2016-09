Prima candelina tra aragoste e hamburger

Ha impiegato poco per affermarsi come uno dei locali più trendy e amati della Capitale. Nel cuore di Prati e nel resto della città, è subito diventato uno dei nomi hot nell’ambito della ristorazione. Stiamo parlando di Ted, il Lobster and Burger di via Terenzio 12, che ha aperto i battenti il 19 settembre e da allora si è imposto all’attenzione del pubblico romano grazie a un format dal respiro internazionale ma con uno stile made in Italy, fatto di attenzione per i particolari, cortesia nel servizio, cura certosina nella scelta delle materie prime. Ogni settimana Ted lavora 200 kg di astice fresco di primissima qualità, proveniente dal Canada e protagonista di una serie di piatti in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. E che trovano nei Lobster Roll ( da settembre ne sono stati sfornati oltre 20mila) il giusto mix tra stile easy e gusto gourmand. Cuore pulsante del locale il bancone di legno, ricoperto di ottone e presidiato da barman e barladies capaci di reinterpretare i grandi classici internazionali del bere miscelato e inventare ogni mese nuove proposte di grande appeal. Il risultato? 30mila cocktail consumati dal giorno di apertura. Lunedì per la festa del primo compleanno, nella lista degli invitati figurano, tra gli altri, Eleonora Giorgi, Giulia Andò, Iaia Forte, Flavio Insinna. Dj set di Nathalie Rapti Gomez e da Londra Nella Scott Ryder.

F. M.