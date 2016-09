Il re dei calendari sbarca nella Capitale

Si chiama Jeremy Parisi , ha 31 anni, è nato a Parigi ma ha origini italiane (ha parenti ad Arpino, vicino Frosinone). È lui la star del sexy «Dieux Du Stade», che spoglia i campioni più fisicati di rugby, pallavolo, arti marziali e judo. Uomini che non devono chiedere mai. E che fanno impazzire maschi e femmine con quei fisici da Bronzi di Riace. Jeremy, campione di judo, si è lanciato come modello e attore. È la terza volta che viene chiamato per «Dieux Du Stade» realizzato dallo Stade Francais: si è messo in posa per le edizioni 2014, 2016 e 2017 affidata agli scatti di Errikos Andreou. In precedenza a firmare il calendario sono stati Peter Lindbergh, Mariano Vivanco, Steve Klein e Fred Goudon . Il lunario ogni anno diventa più popolare. Così come Jeremy. Ora si è dotato di press office in Italia che sta progettando un suo sbarco a Roma e Milano: segno che si vuol far conoscere bene anche qui. Per non farsi mancare nulla, il giovanotto ha anche una fidanzata famosa: la nota modella curvy e conduttrice tv inglese Kelly Brook. Una che grazie alle sue forme morbide è stata definita «scientificamente perfetta» dai ricercatori dell’università di Ed in Texas, che hanno considerato i parametri universali per elaborare un algoritmo della bellezza. E la 36enne Kelly è risultata essere la donna che i maschi del pianeta desiderano.

Gabriella Sassone