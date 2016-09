Grande Fratello, nella casa 14 vip

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Entrando nella casa più spiata d’Italia, i 14 personaggi famosi (o presunti tali) accettano di essere ripresi incessantemente da circa cento telecamere, dislocate ovunque. Dovranno adattarsi a dividere un solo bagno ed una sola camera da letto in un ambiente, la casa di Cinecittà, di circa 800 metri quadrati nella quale ieri, si è svolta la presentazione della versione Vip del Grande Fratello. Alla conduzione, su Canale 5 in prima serata a partire da lunedì 19 settembre, c’è Ilary Blasi con il supporto di Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale «Chi» avrà il ruolo dell’opinionista e commenterà i fatti della casa. La versione «celebrities» del GF arriva in Italia dopo circa 15 anni di riflessione da parte di Mediaset. «È perché eravamo sempre soddisfatti dei risultati del GF comune» . Sottolinea Giancarlo Scheri direttore di Canale 5. I quattordici reclusi dovranno convincere i telespettatori a restare sintonizzati su Canale 5 per otto puntate. Conosciamoli uno per uno...

Marida Caterini