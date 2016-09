Al Teatro delle Muse galà della cultura con i volti in cartellone

Sorrisi e talento. Al Teatro delle Muse è di scena la presentazione della nuova stagione ma stavolta la formula decisa dal direttore artistico, Rino Santoro , è insolita. L’altra sera, infatti, nello storico spazio di via Forlì, sul cui palcoscenico si sono avvincendati negli anni passati grandi personaggi del calibro di Carmelo Bene, Paolo Poli, Gigi Proietti, Aldo Giuffrè, Luigi De Filippo , si è svolto un galà della cultura. Tra tradizione e modernità è Geppi di Stasio , capocomico della compagnia stabile, a fare da cerimoniere e coinvolgere la gremitissima platea in un viaggio all’insegna del teatro di qualità. Ad applaudire nelle prime file: Claudio Simonetti, con la bellissima compagna Alice, Pietro Romano, Adriana Russo, Cesare Vangeli con Cristina Pensiero, Marina Pennafina, Oscar Biglia, Mara Keplero, Natalino Candido, Mimmo Ruggiero, Giuseppe Abramo . Tra le esibizioni più apprezzate quella di Luca Materazzo , nel ruolo di Cupido, Sandro Scapicchio, Luciana Frazzetto e la compagnia di «Affittasi camere da letto», diretta da Massimo Milazzo , Cesare Cesarini, Anita Pusceddu, Marisol Serago, diretti da Mimmo Strati in un estratto di «Romeo e Giulietta paccavano eccome», lo stesso di Stasio e Roberta Sanzò in «Voi non siete napoletani». E a tarda notte calici alzati e bollicine.

A. G.