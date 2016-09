X Factor 10: quasi 1,3 milioni di ascoltatori per la prima puntata

La decima edizione di "X Factor" ha debuttato ieri su Sky e si conferma un successo. La prima puntata di audizioni, dalle 21.15 e dalle 23.10 su Sky Uno/+1 HD e su Sky On Demand, è stata vista nel complesso, secondo i dati Auditel, da 1.289.889 spettatori medi. Nonostante la forte competizione in tv con, tra gli altri, le attesissime partite di Inter e Fiorentina in Europa League, "X Factor" ha di fatto replicato il debutto record dello scorso anno, che fu il migliore esordio su Sky (visto allora da 1 milione 292 mila spettatori medi). Lo share su Sky Uno è stato del 4,27%, con 1.828.090 spettatori unici e una permanenza del 71%. Il picco di share è stato del 5% alle 23.06. Durante la messa in onda di "X Factor", Sky Uno è stato il canale più visto della piattaforma e il settimo canale più visto in Italia sul totale individui e il quarto canale tra il pubblico 15-54 anni con il 6,28% di share. Il gradimento emerge anche dai tantissimi commenti che hanno promosso la nuova giuria, quasi totalmente rinnovata con Fedez unico veterano, il ritorno di Arisa, e le new entry Alvaro Soler e Manuel Agnelli. Una formazione che ha appassionato il pubblico a colpi di giudizi molto diretti, emozioni e divertenti battute al tavolo. Manuel Agnelli, fenomeno indie rock, ma al suo assoluto debutto televisivo, ha conquistato subito i fan di X Factor e i suoi giudizi sono diventati subito cult, invadendo i social network e creando già tantissimi meme. Il pubblico delle audizioni ha più volte inneggiato ad Alvaro Soler, intonando i suoi successi musicali. Grande accoglienza anche per Arisa, Fedez e per Alessandro Cattelan - che aveva aperto la puntata spingendo sull'autoironia prendendo in giro i "riti" di "X Factor" e che ha introdotto sul palco l'ospite a sorpresa della prima puntata, Gianni Morandi. Anche Sui social network "X Factor" è stato il programma televisivo più discusso di tutta la giornata di ieri. La conversazione sul talent show ha coinvolto 80.400 utenti italiani di Facebook e Twitter che hanno generato complessivamente oltre 170mila interazioni (Fonte Nielsen Social). Su Twitter l'hashtag #XF10 ha raggiunto la prima posizione dei trending topic italiani e ha scalato la classifica dei Trending Topic mondiali, raggiungendo la terza posizione. Nel corso della serata e della notte in classifica sono entrati anche i nuovi giudici Alvaro Soler e Manuel Agnelli, Mara Dixit, "X Factor" (in trending topic anche questa mattina) e Alessandro Cattelan. A partire dalla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, le interazioni sui contenuti relativi ad "X Factor" sono più di 200mila.

Redazione online