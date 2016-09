Si chiama Vinicio e viene dal Trevigiano: ecco a voi Mister Italia

Segni particolari: bellissimo! Vinicio Modolo, 23enne di Codogne in provincia di Treviso è il neo Mister Italia 2016 - Mister International Italia. Classico tipo mediterraneo, sguardo intenso, occhi marroni, capelli castani e alto 186 cm. Un Acquario che già promette di far girare la testa alle ragazze. Ed è anche in gamba visto che è iscritto all'Università di Padova alla Facoltà di Ingegneria dell'Automazione. La fascia con la quale rappresenterà il "Belpaese" ed il Veneto alle finali mondiali di Mister International 2016 gli è stata consegnata oggi a Venezia presso l'Hotel Danieli da Dario Diviacchi, direttore di Mister Italia, dopo che una commissione internazionale ha visionato le foto dei vari finalisti. Mister International è il più importante concorso di bellezza maschile del mondo, che quest'anno di terrà a Bangkok, in Thailandia, dal 13 al 19 dicembre. La terrazza e le sale del Danieli sono state anche sede dello shooting fotografico. Lo scorso anno a rappresentare l'Italia alla finale tenutasi a Manila, nelle Filippine, è stato Andrea Luceri, 25 anni di Lecce che a Manila ha vinto il titolo internazionale di Mister Telegenic 2015.

I gusti di Vinicio L'hobby di Modolo è lo sport, con un amore particolare per il nuoto. Per quanto riguarda lo spettacolo e la musica le sue preferenze vanno da Bono degli U2 a Tom Hardy per il cinema. Vinicio è stato individuato dagli agenti di Mister Italia per il Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, Loraine Colaguori e Renzo Profili di Pordenone.

La kermesse Il concorso nato negli anni 90 e registrato nel 1998, grazie anche ai suoi sponsor a differenza degli altri concorsi di bellezza maschili italiani ha voluto internazionalizzarsi collegandosi ai maggiori "male beauty contest" del mondo, come da hashtag #misteritaliatiportanelmondo. I suoi concorrenti, grazie a questi collegamenti che Diviacchi ha creato, negli ultimi anni sono andati a rappresentare l'Italia a "Mister World" (Adamo Pasqualon nel 2014, Federico Carta nel 2016) e a "Mister International" (Marco della Croce nel 2014, Luceri nel 2015 e ora toccherà a Vinicio Modolo.

