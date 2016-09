Processo contro Mediaset

Si arricchisce di un nuovo giallo il mistero sulla cacciata di Fabio e Mingo da Striscia la Notizia. L’ufficiale di Polizia Giudiziaria, che lavora a stretto giro col pm titolare dell’inchiesta in cui sono finiti i due ex inviati del programma, è stato querelato dai rappresentanti legali dei due comici pugliesi. Sarebbe la condotta dell’ufficiale durante degli interrogatori a destare perplessità nei due attori.

«Ti stai mettendo contro Mediaset, un colosso», «finisci in galera» e «non ti conviene dire queste cose e difendere quei poveretti» sarebbero solo alcune delle frasi rivolte alle persone informate dei fatti durante gli interrogatori e arrivate all’orecchio degli attori comici indagati dalla Procura di Bari. Il fatto avrebbe provocato la reazione, in termini legali, dei silurati da Striscia. «Se le indagini devono essere alterate noi pubblichiamo tutto» ha tuonato Mingo. Gli ha fatto eco il suo legale dicendo che «non è più tollerabile una situazione del genere».

«Chiediamo – ha aggiunto l’avvocato Verile – che la procura indaghi» accertandosi «se dietro questa condotta c’è qualcosa che ci sfugge». «Chi – si è chiesto Mingo - può avere interesse ad alterare il corso delle indagini?» facendo appello a chi avrebbe condotto gli interrogatori e mostrando il consueto provolone, marchio di fabbrica del duo ai tempi del programma diretto da Antonio Ricci. Con la querela sporta e la conferenza stampa che ne ha dato notizia il duo degli storici inviati di Striscia rompe il silenzio cominciato da quando erano stati accusati di aver confezionato servizi non veritieri. Questo sarebbe stato il motivo dell’allontanamento nell’aprile 2015 da Striscia e, in seguito, dell’iscrizione nel registro degli indagati per simulazione di reato.

