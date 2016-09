Miss e grandi chef a «Taste of Roma»

Taglio del nastro con le Miss ieri sera a «Taste of Roma», la manifestazione eno-gastronomica che rende il gourmet alla «portata di tutti», in programma fino a domenica sera presso i Giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica. Alle 19 Miss Roma Nadia Nefzi e Miss Lazio Federica Proia hanno partecipato all’inaugurazione, ospiti degli organizzatori di «Taste» Mauro e Silvia Dorigo e di Fabio Carnevali, editore della guida e portale dei ristoranti «MangiaeBevi». Con loro i più quotati chef del panorama capitolino: Heinz Beck (La Pergola-Hotel Rome Cavalieri), Francesco Apreda (Imago all’Hassler), Angelo Troiani (Il Convivio Troiani), Andrea Fusco (Giuda Ballerino), Roy Caceres (Metamorfosi), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Lele Usai (Il Tino), Giulio Terrinoni (Per me), Stefano Marzetti (Mirabelle Hotel Splendide Royal), Alba Esteve Ruiz (Marzapane), Alessandro Narducci (Acquolina), Davide Del Duca (Fernanda Osteria) e A ntonio Baldassarre (Tordomatto). Assaggi, showcooking, lezioni di cucina, chef’s table e degustazioni a costi contenuti e grande novità dell’edizione 2016: il Charity Restaurant. L’incasso verrà devoluto a WWF Oasi per Terre dell’Oasi, che producono e commerciano prodotti bio coltivati in aree protette. E ancora ostriche, champagne e vip lounge.

A. G.