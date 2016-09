La stagione del Sistina prende il via con i piccoli dell’Accademia

Un esercito gioioso e appassionato di piccoli, grandi artisti di domani: la nuova stagione del Teatro Sistina sarà inaugurata dall’entusiasmo degli allievi dell’Accademia Sistina, che domani, sabato 17 settembre alle 21 porteranno sul palco del tempio del Musical italiano il frutto del lavoro svolto questa estate con un ricco spettacolo, una serata speciale condotta dalla giornalista Rai Roberta Ammendola. Grazie ai corsi di recitazione, canto e danza tenuti da docenti d’eccezione, i ragazzi metteranno in scena due estratti di 20’ ciascuno di due grandi capisaldi del Musical contemporaneo attualmente in scena a Londra e Broadway: l’intramontabile «Cats” di Andrew Lloyd Webber e la rivelazione degli ultimi anni “Matilda», tratto dal libro di Roald Dahl, ancora mai rappresentato in Italia in forma integrale.

La scelta è stata volutamente incentrata su due titoli tipicamente «letterari» (i sonetti sui gatti di T.S.Eliot musicati da Webber e la storia della ragazzina che ama la lettura e coltiva la propria fantasia) nella sempre più forte convinzione che l’esperienza all’interno dell’Accademia dovesse essere prima di tutto un’esperienza di «vita» e poi di «spettacolo». Un modo perfetto non solo di festeggiare in modo “professionale” il primo anno di vita dell’Accademia, una vera officina creativa multidisciplinare per allievi dagli 8 ai 16 anni che Massimo Romeo Piparo ha ideato e fortemente voluto. Dopo lo spettacolo dell’Accademia, il sipario si aprirà poi su Monica Guerritore che vestirà i panni dell’indimenticabile Judy Garland in End of the Rainbow (dal 19 ottobre), un musical divertente e tragico, in cui l'attrice canterà dal vivo le più belle canzoni dell’artista americana.

F. M.