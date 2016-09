L’omaggio a Escalar con le sue muse più belle

Parata di divine ieri sera al Maxxi per ricordare un uomo speciale che le ha rese immortali con i suoi ritratti: Francesco Escalar. Il maestro della fotografia dal segno inconfondibile, scomparso a soli 50 anni 3 anni fa, è stato omaggiato con una grande mostra organizzata da Istituto Luce Cinecittà. «Francesco Escalar - Glamour ‘n soul», il titolo dell’esposizione che apre oggi al pubblico (fino al 16 ottobre) nello Spazio D del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. 70 le opere esposte, dedicate a maestri come Bertolucci, De Niro, Tornatore, Ozpetek; al fascino di star come Monica Bellucci, Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Asia Argento, Sabrina Ferilli e al talento di attori come Verdone, Accorsi, De Sica, Fiorello, Alessandro Gassman, Kim Rossi Stuart. Ad accogliere gli ospiti, Giovanna Melandri (presidente del Maxxi) e Roberto Ciccutto (a.d. Istituto Luce) con i familiari di Escalar: la moglie Luigia Greco (curatrice della mostra e del volume pubblicato da Skira e Istituto Luce, prefazione di Gabriele Muccino ) e i figli Federico, Giorgio e Riccardo. Ad ammirare i ritratti che raccontano la carriera di Escalar in un allestimento suggestivo, ecco l’attesissima Monica Bellucci, abito di pizzo gipsy, arrivata per ultima tra i flash scatenati. Monica ha ricordato l’amico con commozione. Riflettori puntati anche su Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Nicoletta Romanoff, Carolina Crescentini, Francesca Inaudi, Ilaria Spada, Violante Placido, Tosca d’Aquino, Valentina Corti, Donatella Finocchiaro, Caterinel Marlon, Eliana Miglio. Flash per Beppe Fiorello, Favino e Anna Ferzetti, Vinicio Marchioni con la sua Milena Mancini e Francesco Scianna.

Gabriella Sassone