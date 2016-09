Il cavalli di «Lapidarium» invadono il Colosseo

Portano con sé un carico enorme e antichissimo di dolori, soprusi, sconfitte, i giganteschi cavalli realizzati dallo scultore messicano Gustavo Aceves e da ieri esposti con la mostra «Lapidarium» nell’area archeologica centrale di Roma, dai Mercati di Traiano a Piazza del Colosseo e all’Arco di Costantino. Luoghi straordinari concessi per la prima volta tutti insieme ad un solo artista, a cui viene riservato un po’ a sorpresa un grande onore che però non si potrà negare in futuro ad altri scultori magari più titolati di lui. La mostra, curata da Francesco Buranelli, è promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale- Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dall’Ambasciata del Messico in Italia. I cavalli di Aceves, in bronzo, marmo, ferro, legno, travertino, resina, pur riferendosi anche agli antichi monumenti equestri, non celebrano mai alcuna vittoria e sono invece condannati all’immobilità perché non hanno le zampe e sono trasportati su simboliche intelaiature di imbarcazioni. Sono feriti, pieni di cicatrici, e dentro di sé portano relitti e corpi di migranti. L’idea iniziale per «Lapidarium» venne ad Aceves alcuni anni fa lungo le rive del fiume Niger, in Africa, di fronte alla difficile vita quotidiana di gente che subiva soprusi e violenze da parte di un potere spietato, tanto che molti furono costretti a migrare affrontando innumerevoli rischi. Da qui si è innescato nell’artista un cortocircuito fra presente e passato, fra le tragiche migrazioni di oggi e le diaspore dell’antichità. I suoi cavalli sembrano arrivare su imbarcazioni perché Aceves, messicano di nascita, evoca l’approdo nel Nuovo Mondo di questi simboli di fierezza e bellezza a bordo dei galeoni spagnoli di Hernàn Cortés che all’inizio del cinquecento mise a ferro e fuoco, fra violenze indicibili, la civiltà azteca. Ma quei relitti di imbarcazioni ricordano anche le canoe indigene del Niger e i barconi che ogni giorno naufragano nel Mediterraneo, trasformato da mare nostrum in mare monstrum. Inoltre alcuni cavalli sono marchiati sulla pelle da sequenze di numeri, ossessivamente inquietanti, che rimandano anche ai codici di riconoscimento impressi sulla pelle dei milioni di prigionieri dei lager e più in generale evocano la crescente spersonalizzazione del mondo globalizzato.

Come ha detto Claudio Parisi Presicce, Sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, «quella di Aceves è un'opera che affonda le radici nella storia visto che il cavallo è compagno dell'uomo nelle fasi di conquista ma anche di sconfitta. Roma aveva una quantità enorme di monumenti equestri che onoravano i vincitori, ma nello stesso tempo scandivano la sconfitta subita dai popoli conquistati. Questa mostra è molto importante dal punto di vista evocativo, perché racconta il dramma delle migrazioni, per di più attingendo a una tradizione iconografica molto antica». «Lapidarium» è un progetto in divenire che attualmente, nella mostra romana, è arrivato a 40 sculture singole, alte fra i tre e gli otto metri e in alcuni casi lunghe fino a 12 metri. Sono probabilmente troppe per l’area archeologica centrale, tanto da dar luogo ad una specie di invasione. Alla fine del suo percorso, che ad oggi ha avuto le tappe di Pietrasanta, Berlino (Porta di Brandeburgo) e Roma, «Lapidarium» arriverà a comprendere cento opere.

