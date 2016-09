Brindisi per la mostra di gioielli

Ancora una volta si conferma il designer del gioiello più amato da artisti e volti noti. È Luciano Fochini che dal suo atelier di piazza Costaguti è sbarcato l’altra sera in via Margutta 3, nel raffinato spazio a due piani Iqos Embassy, difronte al Margutta RistorArte. Nell’ambito dell’evento «Segno distintivo», Luciano ha messo in mostra i suoi gioielli, creazione uniche tagliate al laser e ispirate al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. 20 pezzi in oro, diamanti e argento rodiato che hanno incantato i 150 amici accorsi. A brindare con lui, la bellissima Eleonora Albrech t con la mam ma Stefania Mirando, ex ballerina dell’Opera, Nunzia De Stefano Garrone, Aurora Cossio, Rosa Pianeta, Simona Borioni, Pio Stellaccio, Giuseppe Morrone, Daria Baykalova, Eugenia Costantini, Francesco Bauco, Barbara Bonanni col suo Pierre Olivier. E ancora, il regista J uan Diego Puerta Lopez, l’hair sylist Alessandro Messina , la sceneggiatrice Heidrum Schleef, Anadela Serra Visconti e Regina Lizza. (Foto Sirolesi)

G. Sas.