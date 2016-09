Per Amatrice all’Eliseo con Barbareschi arrivano gli Americani

Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e Federico Perrotta. Insieme sul palco del teatro Eliseo il 26 settembre alle ore 20 per una serata speciale il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dal sisma. Gli artisti di rango continuano a dimostrare di avere sensibilità e cuore. L’anteprima nazionale di «Americani» di David Mamet, traduzione di Luca Barbareschi, messa in scena dallo stesso Rubini, servirà così ad aiutare i terremotati di Amatrice e Accumoli. «Americani» è una feroce rappresentazione del mondo degli affari e dell’avida e competitiva società Usa per la quale Mamet nel 1984 ha ricevuto il Pulitzer e dalla quale nel 1992 scaturì la sceneggiatura per il film di James Foley con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin e Kevin Spacey. «È una critica alla società capitalistica: Mamet è stato un profeta e io non attualizzerò la storia, l’ho solo trasportata in Italia. È un reperto che ti impressiona e che anticipa le bolle economiche, i mutui subprime, la Lehman Brothers, il naufragio dell’economia folle. Racconta di sette personaggi, poveracci che un sistema disumano creato dagli umani costringe a sgomitare per restare a galla», spiega Rubini. Imperdibile!

Gab. Sas.