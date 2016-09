Inizia sui social la gara di Mosetti e figlia

La peperina Antonella Mosetti è di nuovo in love. È volata a Londra per raggiungere Gennaro, un ragazzo di origine libanese che vive tra la City e New York di cui si è innamorata in Sardegna quest’estate. L’ha svelato a «Chi», che rivela come la showgirl potrebbe trasferirsi a Londra dopo il «Gf Vip». Eh già! Antonella e la figlia 20enne Asia Nuccetelli stanno per varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà. Mamma e figlia, sempre sui social in pose sensuali e provocanti dal lato A e dal lato B, sono sulla carta la coppia che più farà discutere e twittare di questa nuova attesa edizione del Gf, al via lunedì 19 su Canale 5 condotta da Ilary Blasi. Non mancheranno le critiche. Anche se la Mosetti dice di voler mostrare il rapporto speciale che ha con la figlia («Siamo sorelle con solo 19 anni di differenza», ha spesso detto Asia) e far capire che lei è un’ottima madre, che ha saputo crescere bene la sua pargola. Antonella del resto debuttò in tv ben prima della figlia: nel 1993 esordì a «Non è la Rai»; due anni dopo sposò Alex Nuccetelli e l’anno seguente diventò mamma. Asia ha già ricevuto in passato critiche dai followers più bacchettoni perché pare già ricorsa ai ritocchini: quella boccona a cuore, ad esempio, è tutta naturale? Ah saperlo! Lei giura di sì.

Gab. Sas.