Antinoo, un ritratto in due parti Un giallo irrisolto da secoli

Altro che luogo morto,rivolto al passato. Un museo è capace di rinnovarsi, di far evolvere i materiali che espone. E di raccontare storie: del collezionismo, delle mode, dei miti che ancora infiammano l'immaginario collettivo.

La prova provata viene oggi dall'apertura della mostra a Palazzo Altemps, blasonata sede del Museo Nazionale Romano. «Antinoo, un ritratto in due parti» (fino al 15 gennaio 2017) espone soltanto tre pezzi, ma narra un giallo irrisolto. Riunisce un busto del favorito di Adriano - una scultura del II secolo dopo Cristo conservato a Palazzo Altemps con un rifacimento del viso ben posteriore - a un volto della stessa epoca proveniente dall'Art Institute di Chicago. Ai due reperti si affianca un gesso realizzato recentemente dallo Studio MCM di Roma e collocato pure a Chicago: qui il busto-ritratto di Roma ha cambiato faccia, assumendo quella dell'Antinoo statunitense.

Che cosa ci dice lo sdoppiamento del ventenne idolatrato da Adriano, poiché morì nel Nilo nell'anno 130? Che il reperto romano e quello Usa facevano parte di un unico marmo, entrato nella collezione Ludovisi, smembrato forse prima, ma rifatto nella parte mancante attorno al 1756, allorché il Winckelmann, visitando villa Ludovisi al Quirinale annotò nel taccuino che quell'Antinoo aveva «un volto nuovo».

L'altro capitolo del «giallo» si scrive nel 1898 quando C. L. Hutchinson, primo presidente dell'Art Institute di Chicago, acquista da un antiquario capitolino il frammento di un ritratto di Antinoo. Il rivenditore Simonetti però, per conferire completezza al pezzo, lo aveva montato su una lastra, dandogli così l'aspetto di un altorilievo. Mr. Hutchinson aveva collocato nella sua collezione privata il bel volto del giovane, assorto, ombroso, sensuale. Ma nel 1924, qualche anno dopo la sua morte, la vedova lo dona all'Art Institute. Dove resta esposto, seppur diviso dalla sua originaria metà, appunto quel busto comprato probabilmente prima del 1641 dal cardinale Ludovico Ludovisi. Era già senza volto, ma recante soltanto l'aitante torace e la capigliatura folta di riccioli, tipica degli innumerevoli Antinoo della storia dell'arte? E chi nel '700 ha attaccato alla testa il nuovo viso, dolce e delicato? «Nulla sappiamo - spiega Alessandra Capodiferro, curatrice della rassegna, che occupa una sala appena restaurata di Palazzo Altemps - Novità potrebbero venire dalla pubblicazione dei documenti che la principessa Ludovisi sta facendo esaminare da uno studioso americano. Nelle carte conservate in Vaticano, invece, non ce n'è traccia».

Chi ha diviso in due la scultura? È avvenuto per scopi venali o a causa di un difetto del marmo lunense, lavorato controverso, come ha suggerito alla Caporiferro un cavatore di Carrara?

Appassiona anche il collegamento tra la «maschera» di Chicago e il corpo di Roma. L'intuizione l'ha avuta nel 2005 un egittologo dell'università di Chicago, Raymond Johnson. La conferma nel 2013 allorché studiosi del Paul Getty Museum effettuano una copia in resina del volto che si giustappone perfettamente al la testa romana. E le stampe in 3d delle due parti confermano che Antinoo ha ritrovato la vera faccia.

Lidia Lombardi