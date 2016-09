Al Brancaccio l’invasione di cantanti, attori e registi

La mondanità riparte dal teatro Brancaccio. Seratona per la 3 edizione degli «Italian Musical Awards», gli Oscar tricolori che premiano i migliori spettacoli dell’anno e gli artisti più bravi. Lo storico «Notre Dame de Paris» di Riccardo Cocciante si è aggiudicato ben 3 riconoscimenti durante la kermesse prodotta dalla Enpi Entertainment di Niccolò Petitto: Miglior spettacolo secondo il web, Miglior musiche originali (firmate Cocciante) e Miglior spettacolo classico, battendo «Cabaret», «Sister Act», «Pinocchio» e «Aggiungi un posto a tavola». Michelle Hunziker presenta l’evento; presidente di giuria Christian De Sica, scortato dalla moglie Silvia Verdone . La serata è ripresa dalle telecamere di Canale 5, regia di Roberto Cenci . Sul palco, pillole dei musical in nomination: «Notre Dame De Paris», «Sister Act», «Vacanze Romane» (vince la protagonista femminile Serena Autieri ), «Jersey Boys» e «Peter Pan». Il Miglior attore protagonista è Alex Mastromarino per «Jersey boys» che vince pure come spettacolo nuovo. Miglior testo e adattamento a Garinei e Giovannini con Jaja Fiastri per «Aggiungi un posto a tavola». Migliori coreografie: Gillian Bruce (Newsies). Standing ovation per la 96enne Franca Valeri premiata alla Carriera. Tutti in piedi anche per Gigi Proietti, chiamato a premiare. Nel parterre: Fausto Brizzi, Pino Insegno, Vittoria Belvedere, Gino Landi, Nancy Brilly, Massimo Ghini, Giorgio Ferrara, Francesco Pannofino, Max Tortora, Leo Gullotta con Fabio Grossi, Francesco Mandelli, Pintus, Chiara Giordano, Edy Angelillo, Emy Bergamo, Samuel Peron, Kledi Kadiu con la sua Charlotte Lazzari, Pino Strabioli, Giampiero Ingrassia, Rossana Casale.

Gabriella Sassone