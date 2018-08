Tir invade la carreggiata opposta, si schianta e va a fuoco. Un ferito

Sulla A4 Milano-Brescia è stato chiuso il tratto tra Seriate e Capriate in direzione di Milano a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 162, dove sono rimasti coinvolti un’autovettura e un Tir che ha urtato contro la barriera centrale invadendo la corsia di sorpasso della carreggiata opposta. A causa dell’incidente una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente, dove sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Milano, il traffico è stato bloccato e si sono registrati 7 km di coda verso Milano. Solo dopo ore di inferno, in fila sotto il caldo, è stato riaperto il tratto autostradale compreso tra Seriate e Capriate.