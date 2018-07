Ucciso Kaos, il cane eroe di Amatrice: "Hanno voluto farla pagare al padrone"

Rabbia, mestizia, interrogativi. L' emozione corale generata dall' uccisione di «Kaos», il cane eroe delle operazioni di soccorso successive al terremoto di Amatrice, ha oltrepassato i confini del cordoglio generale diffusosi attraverso la Rete ed è arrivata fino alle istituzioni. Fra i primi a dichiararsi stupito e addolorato per quanto successo a Sant'Eusanio Forconese (provincia dell'Aquila) è stato Filippo Palombini, sindaco di Amatrice.

Sindaco, l'uccisione di questo cane eroe, fra i simboli dei soccorsi post terremoto, può essere attribuita all' azione di scellerati o magari essere interpretata come uno sfregio alla capillare, efficace azione corale effettuata in seguito agli eventi sismici del 2016?

«Mah, io mi sento di escludere sia lo scherzo crudele che lo sfregio, ritengo più probabile che la morte di Kaos sia stata una forma di dispetto nei confronti del suo proprietario. Io non so, non conosco la storia di questo cane, ma era un animale addestrato, non credo che "prendesse" cibo da chiunque. Del pastore tedesco ucciso conosco l' eroico comportamento nelle zone terremotate. L'azione, qualunque origine abbia, è in ogni caso deprecabile...

