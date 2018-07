L'atleta azzurra Daisy Osauke aggredita nella notte a Moncalieri

L'atleta nazionale italiana Daisy Osakue, di origine nigeriana, è stata aggredita da un gruppo di giovani nella notte a Moncalieri, mentre rincasava. Lo riporta il Quotidiano piemontese. L'atleta azzurra, specialista del lancio del disco, secondo quanto di apprende è stata colpita al volto da alcuni oggetti, forse uova, da un'auto in corsa e ora è a rischio la sua partecipazione agli europei di Berlino. Osakue, 22 anni, è una discobola e pesista italiana nata in Italia da genitori nigeriani, ed è primatista italiana under 23 del lancio del disco. Secondo i carabinieri, che indagano sull'accaduto, l'azione non sarebbe riconducibile a discriminazione razziale.

LA DINAMICA - Un gruppo di persone a bordo di un Fiat Doblò ha avvicinato la giovane e le ha lanciato contro delle uova, una delle quali ha raggiunto il volto della ragazza danneggiando la cornea. Nelle prossime ore Daisy si sottoporrà a un delicato intervento all'occhio. Intanto i carabinieri, che indagano sull'accaduto, sono alla ricerca di testimoni o immagini registrate dalle videocamere della zona. Lo scorso aprile Daisy Osakue, campionessa italiana under 23 di lancio del disco, ha effettuato un lancio di 59,72 metri, la quarta migliore prestazione di sempre tra le discobole italiane.

LA POLEMICA - Nonostante le prime indagini abbiano escluso la pista razziale, la sinistrar spara a zero sul Viminale. "Dopo l'omicidio di Aprilia, ieri notte è stata aggredita l'atleta nazionale italiana Daisy Osakue. Rischia di non partecipare agli europei di Berlino. Le responsabilità del governo e di Salvini in questa scia di sangue sono gravissime. Basta razzismo", scrive Chiara Gribaudo, deputata del Pd.

Tra i primi a rilanciare e commentare la notizia il direttore del tg di La7, Enrico Mentana. "Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c'è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri in questo paese? Non è che perché i partiti di opposizione stanno lì imbambolati a decidere cosa fare sul presidente della Rai potete pensare che dorma anche l'informazione", scrive il giornalista sui social. "Gli episodi si accumulano - continua - stanotte un'atleta della nazionale italiana di atletica (ve lo sottolineo perché siete sovranisti), DaisyOsakue, di origine sudafricana, è stata aggredita a Moncalieri mentre rincasava da un gruppo di giovani. L'hanno colpita in piena faccia. È a rischio la sua partecipazione agli europei di Berlino. Cosa erano, sostenitori di altre nazionali? Anche se si sta al mare non si può nascondere la testa sotto la sabbia".